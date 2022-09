ProLine Wheels bietet sein UX100 jetzt auch in 19 Zoll an

ProLine Wheels erweitert das Line-up seines Raddesigns UX100 um drei 19-Zoll-Größen. Wie der Anbieter dazu mitteilt, sei das Design – „eines seiner erfolgreichsten“ – nun in der Farbgebung Black glossy auch in den Größen 8,0×19, 8,5×19 und 9,0×19 Zoll und damit für viele Fahrzeuge wie beispielsweise den Cupra Formentor, den Hyundai i30N oder die Mercedes A-Klasse mit ABE erhältlich. „Mit dem UX100 hat ProLine Wheels ein Leichtmetallrad geschaffen, das die ProLine-DNA in sich trägt und all das verkörpert, wofür ProLine Wheels steht“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Grundlage für das Rad sei ein aus dem Motorsport abgeleitetes Design: „Zehn Speichen, symmetrisch angeordnet, sorgen für einen sportlich, dynamischen, aber nicht zu aggressiven Auftritt“. Der tief platzierte Mittenbereich unterstütze die sportliche Optik und lasse die sich verjüngenden, filigranen Speichen besonders zur Geltung kommen. „Das Ziel, die rotierende Masse bei gleicher Radlast zu reduzieren, ist mit dieser Synthese aus Design und Funktion perfekt gelungen.“ ab