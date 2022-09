Indien: Apollo Tyres holt erste Fünf-Sterne-Bewertung für Nfz-Reifen

Apollo Tyres ist der erste Reifenhersteller, der in Indien unter dem neuen seit März geltenden Standard and Labelling Programme eine Fünf-Sterne-Bewertung für einen Nfz-Reifen erhalten hat. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, seien die LLkw-Reifenprofile Apollo Endurace RA sowie der Apollo Endurace RD in mehreren 16-Zoll-Größen mit der höchsten Einstufung für Kraftstoffeinsparung bewertet worden, einige weitere Größen hätten eine Vier-Stern-Bewertung erhalten. Im Juni hatte Michelin mitgeteilt, als erstes eine entsprechende Fünf-Sterne-Bewertung für Pkw-Reifen (Michelin Latitude Sport 3 und Michelin Pilot Sport 4 SUV) erhalten zu haben. Das indische Labelling wird durch das staatliche Bureau of Energy Efficiency (BEE) vergeben, während es bei etlichen Produkten verpflichtend ist, ist es für Reifen derzeit freiwillig. ab