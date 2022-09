M&B Engineering zeigt auf Automechanika „neuesten Innovationen“

Auf der Automechanika, die vom 13. bis 17. September in Frankfurt stattfindet, will M&B Engineering seine „neuesten Innovationen“ aus den Bereichen Reifenmontage, Wuchten und Achsvermessung zeigen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, stünden etwa neue Reifenmontiermaschinen der Reihe TC700 im Mittelpunkt der Messepräsenz. Dazu zähle etwa das Top-Modell TC755 Lever Less, das eine Weiterentwicklung der „vielfach beliebten“ Montiermaschine TC555 SL-4 darstellt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN