AZuR auf der K 2022: „Weiterverwendung von Altreifen“

Auch die Allianz Zukunft Reifen will sich vom 19. bis 26. Oktober auf der K 2022 präsentieren. Wie AZuR dazu schreibt, wolle man in Düsseldorf auf der weltweiten Leitmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie „klimafreundliche Lösungen für einen ökonomisch wie ökologisch sinnvollen Reifenkreislauf“ präsentieren. AZuR setzt sich mit seinen 49 Partnern für die bestmögliche Altreifenverwertung ein. „Das Ziel besteht darin, Abfälle zu vermeiden, CO 2 -Emissionen zu reduzieren, natürliche Ressourcen (vor allem Kautschuk) zu schonen und die Umwelt zu schützen“, fasst AZuR zusammen. Auf der sogenannten „Rubberstreet – dem Gummi-Hotspot auf der K 2022 – soll der AZuR-Stand der Treffpunkt für das Networking und den Austausch zu innovativen Lösungen, Verfahren und Produktentwicklungen für die nachhaltige Circular Economy der Zukunft“ sein. Die höchste Priorität von AZuR liege „auf der Weiterverwendung von Altreifen (Gummianteil rund 75 Prozent) durch Runderneuerung“. Der AZuR-Stand auf der K 2022 befindet sich in Halle 6, Stand C56. ab