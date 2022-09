„Hybrid“-Reihe fünfter Generation von Conti vorgestellt

Angekündigt hatte Continental sie ja schon im Juni – jetzt ist sie da: die fünfte Generation Lkw-Reifen aus der „Hybrid“ genannten Produktfamilie des Herstellers. Streng genommen ist sie eigentlich erst die vierte. Da es aber eine „Nummer vier“ – wie bei den anderen seiner Produktlinien auch – nicht gibt, weil diese Zahl in machen Regionen der Welt als Uniyglück bringend angesehen wird, tragen die beiden neuen Vertreter der Reihe nun folglich die Bezeichnungen „Hybrid HS5“ und „Hybrid HD5“. Ersteres Profil für die Lenkachse rollt dabei zunächst in den beiden Größen 315/70 R 22.5 und 385/55 R 22.5 in den Markt, das andere für die Antriebsachse gedachte in der Dimension 315/70 R 22.5. Als Nachfolger der Modelle aus der dritten Generation – also vom „Hybrid HS3“ und „Hybrid HD3“ – sind natürlich auch sie für einen Einsatz gleichermaßen im Regional- wie im Fernverkehr ausgelegt. Versprochen werden für die Neuen nicht nur superbe Leistungen etwa in Sachen Robustheit und Traktion oder ein „positiver Effekt hinsichtlich Kraftstoffeffizienz und Kohlendioxidemissionen“, sondern besonders hervorgehoben wird vor allem das deutliche Laufleistungsplus der neuen Lkw-Reifengeneration. Conti beziffert es mit bis zu 20 Prozent. Wie bzw. mit welchen Mitteln der Hersteller das geschafft hat, werden wir in einer der nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG berichten. christian.marx@reifenpresse.de