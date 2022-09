Reifenfertigung kindgerecht erklärt: „Sendung mit der Maus“ besucht Michelin

Armin Maiwald, der bekannte Produzent der Sachgeschichten in der „Sendung mit der Maus“ war im Sommer 2021 mit seinem Team von der Kölner Flash-Filmproduktion zwei Tage lang im Michelin-Reifenwerk in Bad Kreuznach unterwegs. Das Ergebnis wird nun am Sonntag, dem 18. September, um 9:30 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Anschließend kann man sich den Beitrag in der ARD-Mediathek jederzeit online anschauen. „Das ist ja so ähnlich wie Kuchenbacken“, fasst Maiwald den hochkomplexen Prozess der Reifenfertigung kindgerecht zusammen. Denn sein Ziel war es, die einzelnen Schritte bei der Herstellung eines Reifens möglichst einfach zu erklären, von der Anlieferung der Rohstoffe bis hin zur abschließenden Endprüfung. Aber auch zu zeigen, was sich in 50 Jahren verändert hat, denn Anfang der 1970er Jahre war er schon einmal in einem Reifenwerk, damals bei Kleber in St. Ingbert. Michelin produziert seit 1966 Reifen in Bad Kreuznach. Über 1.400 Mitarbeiter fertigen im rheinland-pfälzischen Werk an der Nahe Pkw-Reifen von 15 bis 19 Zoll sowie Kautschukmischungen, Textil- und Stahlcord. ab