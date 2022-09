Nexen Tire erhält TISAX-Zertifizierung für globale Informationssicherheit

Nexen Tire hat das Informationssicherheitsmanagement-Zertifikat des Verbands der Automobilindustrie (VDA) erhalten: das „Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX). Durch diese Auszeichnung stelle der südkoreanische Reifenhersteller „seine Fähigkeit zur Sicherung globaler Informationen unter Beweis“, heißt es dazu. Insgesamt drei der internationalen Standorte von Nexen Tire haben die TISAX-Zertifizierung erhalten: das europäische Werk in der Tschechischen Republik, das Nexen Tire Technical Center (NETC) in Deutschland sowie das Nexen Tire Central Institute in Magok, Seoul. TISAX wurde vom deutschen Verband der Automobilindustrie entwickelt, um die verschiedenen Sicherheitsbewertungsstandards der Automobilhersteller zu integrieren. Die Sicherheit wird auf der Grundlage von ISO/IEC 27001 der Internationalen Organisation für Normung (ISO) in vier Hauptkategorien bewertet: Informationssicherheitssystem, Partnersicherheitssystem, Datenschutzsystem und Prototypenschutzsystem. ab