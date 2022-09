Grünes Licht für HUK-Coburg-Einstieg bei Pit-Stop

Waren Anfang Juli die Pläne von HUK-Coburg bekannt geworden, sich mit gut einem Viertel (25,1 Prozent) an der Werkstattkette Pit-Stop zu beteiligen, haben nun auch die Wettbewerbshüter grünes Licht für dieses Vorhaben gegeben. Wie der Versicherer selbst sagt, hat die Europäische Kommission dafür inzwischen die kartellrechtliche Freigabe erteilt. Mit dem Einstieg bei der Werkstattkette, an der auch der Reifenhersteller Bridgestone eine Beteiligung hält, will die Gruppe eigenen Worten zufolge ihr Serviceangebot rund um Mobilität weiter ausbauen. Dies nicht zuletzt dadurch, dass mit den hierzulande rund 300 Pit-Stop-Filialen ihr bisher etwa 150 Partner umfassendes Autoservicenetzwerk insofern dann auf 450 Werkstätten in 200 Städten wächst. christian.marx@reifenpresse.de