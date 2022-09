Continental kauft schwedischen Fördertechnikexperten Vulk & Montage

Das Continental-Geschäftsfeld Conveying Solutions unter dem Dach von ContiTech baut seine Präsenz als Dienstleister im Industriegeschäft weiter aus. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe man den mittelschwedischen Fördertechnikexperten Vulk & Montage AB mit Sitz in Karlstad übernommen. Mit der Übernahme runde Continental sein Portfolio ab und etabliert sich im industriellen Kernland Schwedens, heißt es dazu aus Hannover. Weiter: „Mit Vulk & Montage können wir unseren Industriekunden in Mittelschweden ein Service- und Lösungskomplettpaket anbieten, das über das derzeitige Produktportfolio von Continental hinausreicht. Die Übernahme unterstreicht einmal mehr unser Ziel, das Servicedirektgeschäft mit unseren Kunden weiter auszubauen und uns entsprechend zu positionieren“, so Song Qi, der bei Continental die globale Verantwortung für das Geschäft mit Fördergurt-Systemlösungen trägt. Die Durchführung der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. ab