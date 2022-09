ESA bezieht neue Geschäftsstelle in St. Gallen

Die Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) hat in St. Gallen nun auch offiziell ihren neuen Standort bezogen und damit die Lagerkapazitäten rund verdoppelt. Der Neubau, für den die ESA 16 Millionen Schweizer Franken (16,5 Millionen Euro) investiert hat, biete den Garagisten im Osten des Landes „einen klaren Mehrwert“, heißt es dazu jetzt anlässlich der feierlichen Einweihung des neuen Standortes; man könne die Kunden nun „noch effizienter bedienen“. Der Betrieb aus den zwei alten Gebäuden der ESA-Geschäftsstelle heraus lief während der Bauarbeiten in den vergangenen zwei Jahren weiter. Die ESA betreibt insgesamt elf Standorte verteilt in der gesamten Schweiz. ab