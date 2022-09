Online-Voting zu den beliebtesten Tuningmarken gestartet

Das seit mehr als 30 Jahren vom W.P. Europresse Verlag herausgegebene Magazin Eurotuner, das sich als Sprachrohr der Tuningbranche versteht, lässt seine Leser dieses Jahr erstmals über ihre Lieblingsmarken abstimmen. Im Rahmen der sogenannten „Eurotuner Best Brands Awards 2022“ sollen so in insgesamt acht Kategorien angefangen bei Abgastechnik über Chiptuning, Fahrwerkstechnik, Felgen und Onlineshops bis hin zur besten Tuningmesse die beliebtesten Marken der Community ermittelt werden. Die Abstimmung läuft seit dem 1. September online unter www.eurotuner.de/bestbrands. Teilnehmen können Interessierte noch bis zum 21. November, bevor die Sieger dann am sogenannten Preview-Day der Essen Motor Show am 2. Dezember prämiert werden. cm