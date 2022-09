Rial erweitert sein Line-up im Caravaningbereich mit Transporter 2

Immer mehr Menschen erfreuen sich am Caravaning und dem damit einhergehenden Lebensgefühl. Rial, eine Marke von Superior Industries, baut seine Produktpalette speziell für Caravaningfahrzeuge nun weiter aus. Bereits jetzt sind viele Rial-Leichtmetallräder für umgebaute Transporter und Bullis geeignet, im Herbst folgt mit dem Launch von Transporter 2 nun ein weiteres, das das Line-up komplettiere. Mit gleich sechs Leichtmetallrädern bedient Rial bisher das Caravaningsegment. Sowohl Transporter als auch M10 X, M12 X, Milano, Kodiak und Kibo X sind für verschiedene Fahrzeugmodelle verfügbar. Im Herbst reiht sich ein siebtes in das bestehende Angebot ein – Transporter 2. Wie auch das Design Transporter, so steche auch Transporter 2 mit Traglasten von bis 1.450 Kilogramm pro Rad hervor. „Das ab Herbst erhältliche Rad Transporter 2 strotzt vor Robustheit“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das neue Rad wird in den Größen 15, 16, 17 und 18 Zoll und den Farben Diamant-Schwarz und Diamant-Schwarz frontpoliert erhältlich sein und damit passend für Transporter, Camper-Vans, umgebaute Sprinter und Bullis. ab