Michelin zeigt auf Automechanika „Fahrzeugzubehör und mehr“

„Michelin kann mehr als Reifen.“ – Unter dieses Motto stellt Michelin seine Präsenz auf der kommenden Automechanika in Frankfurt. In der Zeit vom 13. bis 17. September will das Unternehmen demnach einen Einblick in „Fahrzeugzubehör und mehr“ geben. Wie Michelin dazu betont, hätten 2021 52 Lizenznehmer mehr als 31 Millionen Produkte in rund 130 Ländern unter der Marke Michelin verkauft. Michelin zählt sich demnach zu den „erfolgreichsten Lizenzgeber weltweit“. Zum Michelin-Zubehörangebot, das der Hersteller üblicherweise nicht selber fertigt, zählen etwa Hochdruckreiniger, Schneeketten, tragbare Kompressoren, strapazierfähige Fußmatten, Wischerblätter, Wagenheber oder auch tragbare Lithium-Autobatterie-Starthilfe-Modelle, und natürlich ein umfangreiches Autopflegesortiment. Michelin erklärt dazu: „Michelin Lifestyle wurde 2000 gegründet und ist Teil der Michelin-Gruppe. Wir bringen die Stärke der Marke Michelin in sorgfältig ausgewählte Produktgruppen ein, entweder direkt oder in Lizenz. […] Die Produkte stärken die Marke Michelin in ihrer Gesamtheit, indem sie den Verbrauchern ein hervorragendes Erlebnis bieten, die Mobilität verbessern und einen Mehrwert schaffen.“ Reifen will Michelin auf der „Weltleitmesse für den Automotive Aftermarket“ nicht präsentieren.

Auf der Automechanika ist Michelin zu finden in Halle 12.1, Stand D88. ab