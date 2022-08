Vom Altreifen zum TÃ¼rgriff: Pyrum, BASF und Mercedes-Benz schlieÃŸen Wertstoffkreislauf

Die Pyrum Innovations AG schließt gemeinsam mit der BASF SE und der Mercedes-Benz AG Stoffkreisläufe. Dazu beliefert das Recyclingunternehmen den Kooperationspartner BASF SE mit Pyrolyseöl, das in Kombination mit Biomethan als Rohstoff in der Herstellung von neuwertigen Kunststoffen für Fahrzeugbauteile von Mercedes-Benz eingesetzt wird. Die Verwendung der Sekundärmaterialien reduziere sowohl den Einsatz fossiler Ressourcen als auch den CO 2 -Fußabdruck im Herstellungsprozess. Außerdem habe „der innovative Recyclingkunststoff damit erstmals die gleichen Eigenschaften wie Neukunststoff, der aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird, heißt es dazu weiter aus Dillingen/Saar, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Seit der Gründung von Pyrum arbeiten wir daran, einer Kreislaufwirtschaft Schritt für Schritt näher zu kommen. Angesichts endlicher Vorkommen kann es nur das Ziel sein, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu minimieren und eine möglichst große Menge recycelter Rohstoffe in der Produktion einzusetzen. Dass unser Pyrolyseöl als Basis für die Herstellung von Mercedes-Benz-Fahrzeugbauteilen zum Einsatz kommt, zeigt die hohe Qualität unserer Produkte.“ ab