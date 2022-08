Continental wehrt Cyber-Angriff ab – „Volle Kontrolle über IT-Systeme“

„Im Rahmen eines Cyber-Angriffs haben Angreifer Teile der IT-Systeme von Continental infiltriert. Diesen hat das Unternehmen Anfang August selbst festgestellt und daraufhin abgewendet“, heißt es dazu in einer aktuellen Mitteilung. Die Geschäftsaktivitäten von Continental seien dabei „zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt“ gewesen, so das Unternehmen und betont, man verfüge „über die volle Kontrolle seiner IT-Systeme“ und „nach aktuellem Kenntnisstand liegt keine Beeinträchtigung von IT-Systemen Dritter vor“. Eine Verschlüsselung von Daten oder eine Lösegeldforderung der Cyber-Angreifer habe es Medienberichten zufolge indes nicht gegeben. Mit Unterstützung externer Experten für Cybersicherheit führe Continental eine Untersuchung des Vorfalls durch; die Untersuchung dauere an. ab