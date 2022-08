Reifen Straub und Linglong besiegeln Partnerschaft für DACH-Markt

Shandong Linglong setzt weiter intensiv auf den europäischen und vor allem auch auf den hiesigen Reifenmarkt. Nicht nur, dass das Unternehmen erst vor wenigen Wochen als erster chinesischer Reifenhersteller überhaupt ein eigenes Werk in Europa – namentlich in Serbien – in Betrieb nehmen konnte, es betreibt auch seit Kurzem die Linglong Germany GmbH mit Sitz in Hannover, wo sich unter anderem Michael Beverin und Jens Brückner um die Bedürfnisse hiesiger Kunden in der Erstausrüstung wie auch auf dem Ersatzmarkt kümmern. Nun hat Shandong Linglong mit Reifen Straub einen Vertriebspartner für die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) gefunden. Wie der Großhändler und Filialist mit Sitz in Kirchberg an der Iller dazu betont, sehe man den „Hintergrund“ für die Entscheidung, mit Linglong eine weitere Marke ins Portfolio des Großhandels zu nehmen, zunächst „in der Entwicklung, die die Marke Linglong in den vergangenen Jahren“ genommen habe. Dazu gehöre, so Inhaber Eugen Straub, „vor allem das besondere Engagement des Partners, der den Markt in Europa ganz besonders fokussiert“ habe. Die neuen Partner setzen dabei auch auf eine besondere Ausrichtung.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN