Reifen Straub fährt Rabattaktion für Linglong-Ganzjahresreifen

Passend zur aktuellen (Wetter-)Lage fragen auch bei Reifen Straub die Kunden dieser Tage vielfach „gute, aber bezahlbare Ganzjahresreifen“ nach. In diesem Zusammenhang habe der Großhändler nun eine entsprechende Rabattaktion aufgelegt. Dabei können Kunden im B2B-Shop einen Nachlass von 20 Euro erhalten, wenn sie bei der Bestellung des Linglong-Ganzjahresreifens Grip Master 4 Season ihren Rabattcode („GRIP-MASTER“) eingeben. „Wir haben aus unserem breiten Gesamtangebot aus richtig guten Gründen den Linglong für diese Aktion ausgewählt, weil er die Antworten liefert, die die Kunden heute erwarten“, sagt dazu Eugen Straub, der die Erfahrungen mit den Linglong-Reifen im Einsatz in der eigenen Fahrzeugflotte als „durchweg positiv“ bewertet. Reifen Straub ist seit August Generalimporteur für Linglong im DACH-Markt. Unterdessen teilt Shandong Linglong in seinem jüngsten Quartalsbericht mit, dass die Produktion von Lkw-Reifen in dem neuen Werk in Serbien ihren Regelbetrieb aufgenommen habe; vor Ort werden ebenfalls Linglong-Pkw-Reifen gefertigt. ab