Schnell sein lohnt sich: Linglong und Straub verschenken VIP-Karten für Wolfsburg gegen Bayern München

Linglong und Reifen Straub laden einige ihrer Kunden aus dem hiesigen Reifenhandel zum Spitzenspiel des VfL Wolfsburg gegen Rekordmeister Bayern München am Sonntag, den 5. Februar, nach Wolfsburg ein. Der chinesische Reifenhersteller, der seit 2014 Sponsor des Fußball-Bundesligisten ist, und sein Vertriebspartner für die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz stellen dazu vier mal zwei Karten inklusive Zugang zur Sky-Lounge bereit; eine „attraktive Aktion“, ist man bei Reifen Straub überzeugt. Die Tickets werden allerdings nicht unter den Teilnehmenden verlost, sondern es gelte „das Windhundprinzip“, so Eugen Straub: „Wer zuerst bestellt, ist dabei.“ Wer eine Chance auf die Karten haben möchte, muss dazu möglichst kurzfristig beim Großhändler mit Sitz in Kirchberg an der Iller mindestens 40 Reifen aus dem Linglong-Sortiment bestellen, darunter mindestens 20 Ganzjahresreifen vom Typ Grip Master Four Season. ab