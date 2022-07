Brembo verzeichnet “außergewöhnliches” Umsatzwachstum

Brembo verzeichnet im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2021 ein Umsatzplus von 28,3 Prozent auf jetzt 1,75 Milliarden Euro, wobei das Plus auf vergleichbarer Wechselkurs- und Konsolidierungsbasis bei 19,3 Prozent steht. Unterdessen lag das EBITDA bei 305,3 Millionen Euro, woraus sich eine Marge von 17,5 Prozent ergibt. Als Nettoergebnis konnte der italienische Bremsenspezialist ein Plus von 98,2 Millionen Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr melden. „Das signifikante Ergebnis des ersten Geschäftshalbjahres, das heute vom Verwaltungsrat genehmigt wurde, resultiert aus der langfristig angelegten Methodik und Strategie des gesamten Brembo-Teams. Dieses hat auch in einem derzeit komplexen Umfeld starkes Engagement gezeigt und damit die Kontinuität des Geschäftsverlaufs im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres gewährleistet“, so Brembos Executive Chairman Matteo Tiraboschi und blickt mit Zuversicht auf den Rest des Jahres. cs