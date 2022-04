Kumho Tyre erhöht KB-Preise zum 1. Juni 2022 

Mit Wirkung zum 1. Juni 2022 erhöht Kumho Tyre in Deutschland aufgrund anhaltend steigender Rohstoff- und Logistikkosten die KB-Preise für alle Sommer-, Ganzjahres- sowie Winterreifen in den Segmenten Pkw, SUV/4×4 und Transporter/Leicht-Lkw und passt diese strukturell an. Alle Bestellungen werden ab diesem Datum automatisch mit der neuen Preisstruktur erfasst. Die neue Preisliste 2022/03 steht in…

