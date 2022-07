Deutschlandstart von Prometeons SuperTruck-Netzwerk im November

In Italien ist die SuperTruck genannte und bei der Einführung der Lkw-Reifenmarke Anteo erstmals grob umrissene Allianz zwischen der Prometeon Tyre Group (PTG) und auf Lkw-/Busreifen spezialisierten Handels- bzw. Servicebetrieben schon Mitte des Jahres 2019 an den Start gegangen. Waren zu Beginn dort 31 Unternehmen Partner mit damals 50 Betrieben, soll das Netz des aus Pirellis Nutzfahrzeugsparte hervorgegangen Reifenherstellers PTG landesweit mittlerweile schon 120 Anlaufstellen umfassen. Nachdem damit im italienischen Markt eine landesweite Abdeckung wohl mehr oder weniger erreicht ist, soll das SuperTruck-Netzwerk nun auch auf andere europäische Staaten ausgedehnt werden. Wie Riccardo Schena erläutert, der als neuer Präsident die Entwicklung des SuperTruck-Konsortiums während der kommenden Jahren weiter vorantreiben soll, gibt seit Oktober 2020 in Polen erfolgten Markteintritt dort zwar ebenfalls schon 20 Netzwerkpartner, doch stehen als Nächstes nun Länder wie Griechenland und Zypern auf der Liste, wo das SuperTruck-Konzept beginnend im September Jahres an den Start gehen wird. Wenig später folgen PTG zufolge Spanien im Oktober sowie Deutschland und die Schweiz im November, bevor es ab Januar 2023 dann in Großbritannien so weit sein wird. cm