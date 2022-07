Bridgestone investiert in Start-up, um autonomes Fahren zu fördern

Bridgestone investiert in ein Start-up, welches die Entwicklung der Open-Source-Software „Autoware“ für autonomes Fahren vorantreibt. Tier IV, Inc. biete zudem auch Lösungen für die Entwicklung und das Management autonom fahrender Fahrzeuge für verschiedene Partner an. Durch die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen trage der Reifenhersteller laut eigenen Angaben zur Bereitstellung der Technologie für autonomes Fahren weltweit bei.

