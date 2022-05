ZC Rubber will im Segment der hochwertigen Pkw-Reifen angreifen

Auf der gestern zu Ende gegangenen Tire Cologne wartete die Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) gleich mit zwei Premieren im UHP-Segment auf. Der größte chinesische Reifenhersteller und eigenen Aussagen zufolge mit einem Marktanteil von 30 Prozent Marktführer in China führte auf der Kölner Reifenmesse den Westlake ZuperAce Z-007 sowie den Goodride Solmax 1 als sogenannte neue „Flaggschiffreifen“ des Konzerns für europäische Kunden ein. Das Leistungsversprechen des Herstellers sowie in Köln übergebene TÜV-Süd-Zertifikate unterstreichen dabei die Ambitionen von ZC Rubber. Die beiden Neulinge sollen dabei vor allem „dank einer rundum verbesserten Reifenstruktur mit Kerntechnologien von ZC Rubber mehr Laufruhe, Grip und Handlingeigenschaften“ bieten, hieß es dazu am Stand des Herstellers in Köln.

