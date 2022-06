PS Days in Hannover: Wheelworld ist mit am Start

Vom 8. bis zum 10. Juli präsentiert sich der Aluminiumradhersteller Wheelworld bei den PS Days in Hannover. Am Stand des Unternehmens in der niedersächsischen Landeshauptstadt soll es einerseits unter anderem die Modelle „WH34“, „WH36“, „WH37“ und „WH39“ der Rädermarke 2DRV zu sehen geben genauso wie etwa die Designs „AX10“ oder „X1“ des Labels Axxion. Andererseits will der Anbieter vor Ort Merchandiseartikel und -textilien zum Verkauf anbieten sowie Messebesuchern die Möglichkeit geben, direkt am Wheelworld-Stand ihr eigenes Fahrzeug zu konfigurieren bzw. passende Felge gleich dort zu bestellen. cm