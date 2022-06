Neugründung Best4Tires Berlin GmbH – nächster Expansionsschritt im Süden?

Anfang Juni hat die Best4Tires-Gruppe Zuwachs bekommen in Form der neu gegründeten Best4Tires Berlin GmbH. Anders als der Name vermuten lassen würde hat sie ihren Sitz nicht in der Bundeshauptstadt, sondern in Höhr-Grenzhausen, wo auch die Holding ansässig ist. Gleichwohl steht das Ganze offensichtlich im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition des Großhändler 1a Berlin-Tyre GmbH & Co. KG. Denn einerseits ist dessen Zuhause das brandenburgische Bernau, das rund 25 Kilometer nordöstlich vor den Toren Berlins liegt. Andererseits ist als Unternehmensgegenstand der Neu-GmbH mit den beiden Geschäftsführern Sascha Fechtner und Philip Hülswitt im Handelsregister zusätzlich zum Erwerb, Halten, Verwalten und der Veräußerung von Beteiligungen noch der „Großhandel mit Reifen, Felgen und Zubehör im Großraum Berlin“ vermerkt. Wird die Übernahme von 1a Berlin-Tyre bei Best4Tires als Wegmarke mit Blick auf eine deutschlandweite Marktpräsenz des Anbieters gesehen, verbindet man seitens Rivean Capital (hieß bis Februar noch Gilde Buy Out Partners), zu dessen Portfolio die Gruppe gehört, damit nicht zuletzt wohl eine gewisse „Fantasie für Zusatzgeschäft in Osteuropa“. Das zumindest schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Aussagen von Andreas Klab, Partner bei Rivean Capital. Dem Bericht zufolge soll aber wohl auch hierzulande die Best4Tires-Expansion über die jüngste Akquisition hinaus weiter vorangetrieben werden, wobei der nächste Schritt – wie es weiter heißt – „den Süden Deutschlands abdecken“ könnte. christian.marx@reifenpresse.de