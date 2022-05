Goodie-Aktion und mehr am Diewe-Stand bei der Reifenmesse in Köln

In Zusammenarbeit mit dem Räderhersteller GMP Italia will Diewe Wheels bei der Messe „Tire Cologne“ vom 24. bis zum 26. Mai eigenen Angaben zufolge „ein aufregendes neues Design für diese Saison“ präsentieren. Über das wohl auf den Namen „22“ getaufte Modell hinaus soll bei dem Unternehmensauftritt in Köln der Bereich E-Mobilität im Fokus stehen, sei man dort doch bereits seit einiger Zeit stark vertreten bzw. werde ein Schwerpunkt insbesondere auf Räder für Fahrzeuge der Marke Tesla gelegt. Darüber hinaus verspricht Diewe Messebesuchern eine Goodie-Aktion am eigenen Stand. cm