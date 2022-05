Berlin Tires zeigt einige Line-up-Erweiterungen auf der Tire Cologne

Auch Berlin Tires will sich übernächste Woche auf der Tire Cologne mit einem Stand präsentieren. Wie es dazu heißt, zeige der Anbieter in Köln dabei erstmals in großer Runde den neuen Berlin Tires UHP 1 G2, wobei das Suffix G2 zum Produktnamen auf die zweite Generation des UHP-Sommerreifens verweist. Diesem habe Berlin Tires „eine optimierte Gummimischung mit erhöhtem Silica-Anteil“ verordnet, betont dazu Robert Sindičić, Global Head of Sales & Marketing für Berlin Tires und für Syron Tires. Unterdessen führt das Unternehmen dieser Tage von letztgenannter Marke neue Größen der Winterprofile Everest 2 (plus 30) sowie Everest C2 für Transporter (plus zehn) ein; auch das Line-up des Profils All Seasons Van von Berlin Tires wird um zehn weitere Größen ergänzt. Der über 120 Quadratmeter große Messestand von Berlin Tires auf der Tire Cologne (24. bis 26. Mai) ist in Halle 7, Stand C-010 zu finden. ab