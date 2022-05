Reifen Stiebling weiterhin Sponsor der Basketballerinnen des Herner TC

Die in der Damenbundesliga spielende Mannschaft des Herner TC (HTC) – amtierender Deutscher Pokalsieger – wird weiter von dem in ihrer Heimatstadt ansässigen Fachhändler Reifen Stiebling unterstützt. Das Unternehmen hat sein bereits seit mehr als zehn Jahren andauerndes Sponsoring um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir haben den Verein schon unterstützt, als er noch in der Zweiten Liga spielte. Mittlerweile ist er dank seiner Erfolge das sportliche Aushängeschild unserer Stadt und für uns damit ein exzellenter Werbeträger“, sagt Geschäftsführer Alexander Stiebling. „Allerdings honorieren wir nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern auch das herausragende ehrenamtliche Engagement der unzähligen Helferinnen und Helfer des HTC, ohne die Herne sich nicht Bundesligastadt nennen dürfte“, ergänzt er. Bei alldem steht Alexander Stiebling dem Erstligisten gemeinsam mit Vater Christian auch außerhalb des Parketts zur Seite sowohl im Wirtschaftsrat als auch bei Marketingmaßnahmen oder Social-Media-Aktionen. cm

