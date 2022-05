Titan will keine weiteren Investitionen in den russischen Betrieb tätigen

Titan International Inc. teilt mit, dass bei Voltyre-Prom (hier ist der US-Reifenhersteller Mehrheitseigentümer) im russischen Volzhsky nur noch auf „niedriger Ebene in Übereinstimmung mit den internationalen Sanktionen gegen Russland gearbeitet wird“. Vor nicht langer Zeit hatte das Unternehmen noch von möglichen Chancen gesprochen, die sich aus dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen internationalen Auswirkungen ergeben. Einzelheiten wurden im 10-Q-Finanzbericht des US-amerikanischen Unternehmens für das erste Quartal 2022 dargelegt und während einer Telefonkonferenz am 3. Mai weiter erörtert.

