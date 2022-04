TyreSystem will auf der Tire Cologne neue Portalfunktionen präsentieren

Auch der Online-Großhändler TyreSystem – betrieben durch die RSU GmbH – ist in diesem Jahr auf der Tire Cologne (24. bis 26. Mai) vertreten und will vor Ort „seine Lösungen für den Reifenhandel am Markt“ vorstellen. „Diese Veranstaltung ist der ideale Ort zum Netzwerken und ein Treffpunkt internationaler Branchenkenner. Die Messe bietet RSU und damit auch unserem B2B-Onlineportal Tyresystem.de eine großartige Möglichkeit, sich mit unseren Geschäftspartnern persönlich auszutauschen“, betont RSU-Geschäftsführer Simon Reichenecker. Bestehende wie auch neue Geschäftspartner seien herzlich eingeladen, am TyreSystem-Stand einen Stopp einzulegen, sich über die neuesten Funktionen der vergangenen Monate zu informieren und um einen Live-Eindruck über die „Nutzerfreundlichkeit des B2B-Onlineportals“ zu erhalten.

Der Stand von TyreSystem auf der Tire Cologne befindet sich in Halle 7, Stand A-008. ab