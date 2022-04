Reifen.com geht in Benelux mit neuem Webshop an den Start

Reifen.com hat sein Servicegebiet erweitert und dazu einen neuen Webshop in den Benelux-Staaten gelauncht. Unter www.rubbex.com ist das Service- und Produktangebot des Multi-Channel-Spezialisten jetzt auch in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg in den Sprachversionen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch verfügbar. „Der runderneuerte Webshop bietet eine Reihe neuer Features und wurde auch in puncto Design und Usability grundlegend überarbeitet“, so das in Hannover ansässige Unternehmen. Dazu zählen etwa eine „intelligente Produktsuche“ über Artikelnummer, Keyword oder Matchcode, die Auto-Vervollständigung in der Suchleiste, Sofortvorschläge für Mischbereifung, eine Felgen-Rückwärtssuche sowie neue Bezahloptionen. Reifen.com kooperiere beim neuen Webshop mit einem Spezialisten für digitale Lösungen in der Automobilbranche, außerdem mit einem umfangreichen Netz an Montagepartnern. Für das kommende Jahr ist ein Roll-out des Webshops in weiteren Ländern geplant. ab