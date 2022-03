Details zum neuen Barracuda-/Corspeed-Räderkatalog

Zu den diversen neuen Räderkatalogen der JMS-Fahrzeugteile GmbH gehört auf die 2022er-Ausgabe rund um Felgen der aus der Schweiz stammenden Marken Barracuda Racing Wheels und Corspeed Sports Wheels. Schließlich fungiert das im baden-württembergischen Neckartenzlingen beheimatete Unternehmen als Vertriebspartner für sie. Die aktuelle Produktübersicht soll dabei 32 Seiten umfassen und steht als digitale PDF-Variante zum Herunterladen auf den JMS-Webseiten bereit. Alternativ kann der Katalog jedoch auch in gedruckter Form im Onlineshop des Anbieters bestellt oder vor Ort am Unternehmenssitz abgeholt werden. Ferner bieten die Neckartenzlinger ihren Vertriebspartnern die Möglichkeit, größere Mengen an Exemplaren zur Weitergabe an ihre Kunden anzufordern. cm