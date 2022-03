Mit Zuversicht auf die Zukunft blicken – Runderneuerer wie Reifen Günther profitieren von Megatrends

Es gibt sie noch. Trotz der zunehmenden Konsolidierung auf dem europäischen und zunehmend auch auf dem deutschen Runderneuerungsmarkt behaupten einige unabhängige Heißrunderneuerer ihre Position im Markt. Dabei können sie seit ein paar Jahren von mehreren Megatrends profitieren. Einerseits sickert das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in die öffentliche Diskussion und damit auch in das Transportgewerbe ein, wobei die Runderneuerung vielfach als ideale Lösung für drängende ökologische Probleme wahrgenommen wird. Andererseits profitieren viele Runderneuerer zunehmend auch von den Folgen der Corona-Pandemie, und zwar über den altbekannten Krisenmechanismus: Stehen Neureifenhersteller unter Druck, machen die Runderneuerer das Geschäft. Ein Besuch bei Reifen Günther in Diepholz zeigt, dass unabhängige Runderneuerer mit Blickrichtung Zukunft einige für sie positive Trends sehen können, aber mitunter auch Herausforderungen. ab

Den kompletten Beitrag können Sie in der Runderneuerungsbeilage Retreading Special der kürzlich erschienen März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen, die hier auch als E-Paper erschienen ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.