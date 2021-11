JMS ist mit neuem Showroom in Neckartenzlingen zu finden

Seit 29 Jahren war JMS Fahrzeugteile am Standort in Walddorfhäslach beheimatet, jetzt ist das Tuningunternehmen in seinen neuen Standort in Neckartenzlingen gezogen. Auf 110 Quadratmetern gibt hier nun einen Showroom. Vier Fachberater könnten direkt vor Ort, am Telefon oder per E-Mail die Fragen der Kunden beantworten. Im Showroom zu sehen seien etwa 100 Felgen sowie viele weitere Tuningkomponenten. Im Fokus stehen die Räder von Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels, die JMS exklusiv vertreibt. Hinzu kommen Felgen solcher Hersteller wie OZ Racing, Oxigin, Sparco, Fondmetal, MSW, Schmidt, R-Style, TEC Speedwheels, Tomason, Work, Kerscher, Hamann, Abt Sportsline, Borbet und mbDesign. cs

