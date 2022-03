Nokian Tyres will Produktion in Russland fortsetzen – Kontrolle

Am vergangenen Wochenende stand Nokian Tyres im Mittelpunkt eines finnischen Medienberichtes. Darin hieß es, der Hersteller wolle versuchen, mit dem fortgesetzten Betrieb seiner Reifenfabrik nahe St. Petersburg Marktanteile von Herstellern wie Michelin, Continental oder Bridgestone zu gewinnen. Diese hatten ihre Produktionen angesichts des Russland-Krieges in der Ukraine eingestellt. Wie Nokian Tyres heute mitteilt, sei der besagte Bericht falsch gewesen; man habe der Zeitung Helsingin Sanomat eine entsprechende Richtigstellung zukommenlassen. Gleichzeitig rechtfertigt der Hersteller aber die Entscheidung, auch weiterhin in Russland zu produzieren.

