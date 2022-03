BBS bietet CI-R-Rad jetzt auch für Tesla Model 3 an

Räderhersteller BBS bietet sein Rad mit dem Namen CI-R jetzt in der Dimension 8,5×19 Zoll jetzt mit ABE für das Tesla Model 3 Typ 003 (Baujahr 2019-2020) an. Das Rad ist in drei verschiedenen Oberflächen zu haben. Das sind Platinum Silber Seidenmatt, Schwarz Seidenmatt und Bronze Seidenmatt. Außerdem wird es als „Nürburgring Edition“ angeboten. cs