Tire Cologne stellt Details zum Kongress- und Eventprogramm vor

Die Veranstalter der Tire Cologne (24. bis 26. Mai 2022) haben weitere Details zu ihrem breitgefächerten Kongress- und Eventprogramm veröffentlicht, mit dem „zusätzliche Impulse“ in der Reifenbranche gesetzt werden sollen. Dazu zählt einerseits die sogenannte Tire Stage, die Bühne, auf der in Kooperation mit Partnern branchenrelevante Themen in Sessions behandelt und diskutiert werden. Dazu zählt andererseits auch der sogenannte Boulevard of Sustainability, in dem der nachhaltige Lebenszyklus des Reifens mit verschiedenen Schwerpunktinseln ins Rampenlicht gestellt wird. Darüber hinaus findet anlässlich der Tire Cologne wieder die Global Retreading Conference statt und die Veranstalter bieten Aktionsflächen. Die Details.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN