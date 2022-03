Yokohama berichtet künftig klimabezogene Risiken und Chancen

Yokohama berücksichtigt seit Januar 2022 die Empfehlungen der „Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)“. Insofern identifiziere man zukünftig in seinen Berichten die Informationen, mit denen klimabezogene Risiken und Chancen durch Investoren etc. angemessen beurteilt werden können. Die TCFD wurde 2015 vom internationalen Financial Stability Board (FSB) mit Sitz in der Schweiz als Reaktion auf eine Aufforderung der G20 gegründet. Yokohama hatte sich bereits zuvor zu einem nachhaltigen Wachstum bekannt. „Eines der wichtigsten Ziele ist es dabei für das Management, den Klimawandel anzugehen und somit als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Informationen zu den diesbezüglich getroffenen Maßnahmen sollen ab sofort im von den TCFD-Empfehlungen vorgegebenen Rahmen offengelegt werden“, so der Hersteller. ab