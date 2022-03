Niso Tech bietet wieder Workshop zum Thema Reifenreparatur

Nachdem seit Anfang dieses Monats in vielen Bundesländern neue Corona-Regeln gelten, haben sich die Verantwortlichen bei Niso Tech (vormals Safety Seal) entschieden, wieder Workshops zum Thema Reifenreparatur anzubieten. Direkt beim Interessenten moderiert Wolfgang Wasel – bei Niso Tech für Schulungen verantwortlich – den Workshop in kleinem Kreis und unter Einhaltung sämtlicher vor Ort geltender Corona-Regeln. „Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über den Reifenaufbau, die Aufgaben des Reifens und die gesetzlichen Vorschriften zur Reifenreparatur“, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Selbst manch alter Hase kann noch etwas Neues lernen bzw. sein Wissen auf den neuesten Stand bringen.“ Der Workshop richtet sich an Betriebsinhaber und Werkstattmitarbeiter, außerdem auch an Verkaufsmitarbeiter, die als Schnittstelle zum Kunden für die Argumentation einer fachgerechten Reifenreparatur maßgeblich sind. Weitere Informationen zu den Workshops sowie Terminanfragen sind direkt an Wolfgang Wesel (wolfgang.wasel@nisotech.de) zu richten. ab