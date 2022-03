BRV ruft dazu auf, Schüler in den Betrieb schnuppern zu lassen

Am 28. April findet der Aktionstag „Girls’Day/Boys’Day“ statt. Dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) ist aufgefallen, dass die Reifen- und Räderbranche hier mit Angeboten für die Praktikumssuchenden „extrem dünn vertreten ist“ und das vor dem Hintergrund, dass die Branche zunehmend mit Bewerbermangel für angebotene Ausbildungsplätze zu kämpfen hat.

Der BRV empfiehlt daher: „Nutzen Sie den Aktionstag und bieten einen Schnuppertag in Ihren Betrieben an.“ Der Tag biete eine Chance, Erstkontakte zu potenziellen Auszubildenden für Berufe wie Reifenmechaniker/in, Kfz-Mechatroniker/in oder auch für duale Berufsbilder in den Bereichen IT oder Logistik zu knüpfen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite zum Aktionstag.