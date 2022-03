Altreifen-/Umweltfrevler in Hagen geschnappt

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei Hagen nach einem Zeugenhinweis Umweltfrevler dingfest machen können, die zuvor Altreifen in einem Wald in Hohenlimburg entsorgt hatten. Zwei Männer wurden von einem 66-Jährigen zunächst dabei beobachtet, wie sie Autoreifen von den dazugehörigen Felgen abtrennten und vermeintlich wieder in den Transporter luden, mit dem sie unterwegs waren. Doch als er erkannte, dass sie die Reifen neben dem Fahrzeug liegen ließen, sprach er die Übeltäter an und forderte sie auf, den Unrat mitzunehmen. Das taten sie daraufhin wohl auch, nur um die Altreifen dann jedoch einige Meter weiter am Waldrand liegen zu lassen. Da der 66-Jährige sich zuvor das Kennzeichen des Transporters gemerkt hatte, konnte er die Polizei entsprechend informieren. Die Beamten machten daraufhin das Fahrzeug ausfindig und konfrontierten den 22-jährigen Fahrer mit den Vorwürfen. Dieser soll das Ganze eingeräumt und entgegnet haben, dass er nicht gewusst habe, dass das Ablegen von (Alt-)Reifen verboten sei. Jetzt erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren – zumal (vorgeschützte) Unwissenheit bekanntlich nicht vor Strafe bewahrt. cm