Michelin kündigt Produktionsunterbrechungen wegen Ukraine-Konflikt an

Wie der Michelin-Konzern zum Ende der vergangenen Woche hin betonte, richte man sich derzeit darauf ein, die Produktion in den kommenden Wochen in einigen seiner europäischen Werke für einige Tage ruhe zu lassen. Diese Ankündigung steht im Zusammenhang mit „dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine“. Der Hersteller weiter: „Aufgrund der aktuellen Krise hat die Michelin-Gruppe, wie viele andere Industrieunternehmen in Europa auch, mit großen Logistik- und Transportproblemen bei der Versorgung ihrer Werke und der Belieferung der Kunden zu kämpfen.“ Welche Werke in Europa wann und in welchem Umfang betroffen sein könnten, teilte Michelin nicht mit. Man beobachte die Situation in der Ukraine „zu jeder Zeit auf höchster Stufe des Unternehmens und drückt seine volle Unterstützung für die Opfer dieses Konflikts aus“. ab