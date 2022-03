Auch DMSB reagiert auf russischen Angriff auf die Ukraine mit Ausschluss

Das Präsidium des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) hat am Donnerstag auf seiner Sitzung beschlossen, Rennfahrer und Teams, die mit russischer oder belarussischer Lizenz bei Motorsportveranstaltungen in Deutschland an den Start gehen wollen, „mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme ausschließen“. Die Entscheidung sei dabei mit den DMSB-Trägervereinen ADAC, AvD und DMV abgestimmt gewesen. Gleichzeitig werden derzeit keine vom deutschen Motorsportdachverband entsandten Mitglieder der deutschen Nationalmannschaften an Motorsportwettbewerben in Russland oder Belarussland teilnehmen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN