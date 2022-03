Titan International verdient wieder Geld nach zwei verlustreichen Jahren

Titan International blickt auf ein „exzellentes 2021“ zurück. Wie der US-amerikanische Landwirtschafts- und OTR-Reifen- und -Räderhersteller jetzt in seinem Jahresbericht schreibt, habe man „nicht zufriedener sein können mit dem, was unser Unternehmen erreicht hat“, so Paul Reitz, President und CEO. Außerdem erwarte man auf für das neue Jahr die „Fortsetzung des positiven Trends“. Ganz besonders entwickelte sich dabei das Geschäft im Segment Earthmoving/Construction. Nicht nur, dass Titan International seine Umsätze mehr als verdoppeln konnte. Der Hersteller verdiente in dem Segment außerdem beträchtlich, was sich einer Umsatzrendite in Höhe von 33,2 Prozent widerspiegelt, nach einer negativen Rendite von 57 Prozent im Vorjahr. Dennoch lag das Gesamtunternehmen am Ende des vergangenen Jahres nur bei einer Marge von 4,8 Prozent. Zuletzt hatte Titan International 2018 Geld verdient, wenn auch nur wenig im Vergleich zum Umsatz (2,7 Prozent Umsatzrendite). arno.borchers@reifenpresse.de

