Falken startet mit zwei Porsche 911 GT3 R auf der Nordschleife

In der Grünen Hölle erstrahlen auch in der Saison 2022 die türkis-blauen Farben: Falken Motorsports schickt zwei Porsche 911 GT3 R mit acht Piloten auf die Nordschleife. Die Reifenmarke plant Teilnahmen am legendären 24-Stunden-Rennen sowie an ausgewählten Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN