Trelleborg und Massey Ferguson besuchen europäische Landwirte 

Bereits zum vierten Mal ist Trelleborg Partner von Massey Ferguson auf der „European MF eXperience Tour“. Diese ist am 15. Februar in Italien gestartet und wird in acht europäische Länder führen. Unterwegs werden 24 Stationen angefahren, um mit Landwirten in Kontakt zu kommen.

Roberta D’Agnano, EMEA Marketing Director bei Trelleborg Wheel Systems: „Wir sind stolz darauf, Teil dieser paneuropäischen Veranstaltung zu sein. Die MF eXperience-Tour ermöglicht es uns, mit unseren Endbenutzern in Kontakt zu treten, sodass wir auf ihre Bedürfnisse eingehen können, während wir ihnen eine großartige Gelegenheit geben, unsere Reifen zu testen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Reifentechnologie für ihren Betrieb zu gewinnen.“ cs