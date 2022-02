Goodyear vollzieht Rekordwachstum und Rekordeinbruch – Jahreszahlen

Goodyear blickt auf ein Jahr mit enormen Wachstumsraten zurück. Wie der US-Reifenhersteller am Freitag berichtete, stieg der Jahresumsatz um 41,9 Prozent, wobei ein Großteil dieses Wachstums auf die im vergangenen Sommer vollzogene Cooper-Übernahme zurückzuführen ist. Aber auch bei den verkauften Stückzahlen und dem Betriebsergebnis konnte Goodyear ausnahmslos von positiven Entwicklungen berichten, sodass die Umsatzrendite am Ende des Jahres bei 7,4 Prozent stand. Von dem Cooper-Effekt am wenigsten profitieren konnte indes die Region EMEA, wo sich die Zahlen zwar ebenfalls deutlich verbesserten, die Verbesserung aber eher unterdurchschnittlich ausfiel. An der New Yorker Börse reagierte man indes überaus negativ auf den Jahresbericht. Dies lag allerdings nicht an den Zahlen selbst, die samt und sonders über den Erwartungen der Analysten gelegen hatten. Vielmehr prognostizierte Goodyear einen anhaltend hohen Inflationsdruck für das laufende Geschäftsjahr und enttäuschte mit diesem Ausblick die Anleger. Die Goodyear-Aktie erlebte mit einem Crash von über 30 Prozent im Tagesverlauf am Freitag „ihren schwärzesten Tag seit 35 Jahren“, berichteten Beobachter. ab

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.