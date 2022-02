Goodyear-Werk in Wittlich erhält Platin-Zertifikation von Caterpillar für Zuliefererqualität

Zum zweiten Mal in Folge zeichnet Caterpillar Goodyear im Rahmen des Supplier Quality Excellence Process (SQEP) für Zuliefererqualität aus. Mit dieser Zertifizierung zeichnet der weltgrößte Baumaschinenhersteller Zulieferer aus, „die sich zu Spitzenleistungen verpflichten und eine Null-Fehler-Kultur in ihrem Unternehmen etablieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Goodyear. Die Zertifizierungsstufen sind Bronze, Silber, Gold und Platin. „Es ist für uns eine besondere Anerkennung, in der heutigen herausfordernden Zeit diese Zertifikation in Platin zu erhalten. Nachfrageschwankungen, veränderte Anforderungen von Kunden und das Streben nach erhöhter Effizienz prägten die vergangenen beiden Jahre. Die Auszeichnung durch Caterpillar auf der höchsten Stufe der SQEP-Zertifizierung ist für uns die Anerkennung für den hohen Einsatz, mit dem sich unsere Teams täglich in die Bresche werfen, um unter allen Umständen Spitzenqualität zu bieten“, betonte Octavian Velcan, bei Goodyear Managing Director EMEA, OTR and Aviation. Goodyear produziert an seinem deutschen Standort in Wittlich OEM-Reifen für Kompaktlader vom Typ 906M, 907M und 908M. ab