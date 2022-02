Räderdiebe richten mehr als 350.000 Euro Schaden an

Auf dem Betriebsgelände eines Autohauses im Gewerbegebiet im Heidbecker Damm der niedersächsischen Stadt Stade haben bisher unbekannte Täter irgendwann in der Woche zwischen dem 31. Januar abends und dem frühen Nachmittag des 7. Februar drei Container aufgeflext und rund 800 von den dort gelagerten Rädern – also Reifen samt Felgen – mitgehen lassen. Insofern geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut auf ein entsprechendes Fahrzeug verladen und damit abtransportiert wurde. Nicht weit von diesem Tatort entfernt wurden zwischen 18 Uhr am 4. Februar und der Mittagszeit am 7. Februar vom Firmengelände eines Autohauses in der Ferdinand-Porsche-Straße außerdem noch weitere 120 Reifen samt Felgen entwendet, nachdem der oder die Täter durch Aufschneiden eines Zaunes an der Rückseite auf das Grundstück gelangt waren. Den in beiden Fällen angerichteten Schaden beziffern die Ermittler mit in Summe mehr als 350.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang damit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind bzw. die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141/102215 bei der Stader Polizei zu melden. cm