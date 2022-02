BRV-Fortbildungsprogramm: März-/September-Onlineworkshops buchbar

Für das digitale Weiterbildungsformat des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) – genauer gesagt für dessen von Cooper Tire gesponserte Onlineworkshops – sind nach den Worten der Branchenvertretung ab sofort neue Termine für März und September buchbar. Im Rahmen der virtuellen Veranstaltungen haben Teilnehmer demnach die Möglichkeit, sich innerhalb von 120 bzw. 180 Minuten zu den folgenden Themen schulen zu lassen: Umsatzsteigerung beim Reifen-/Räderwechsel, professionelle Kommunikation am Telefon, E-Mail-Kommunikation im geschäftlichen Alltag und im Kundenkontakt, Umgang mit Finanzen sowie Kalkulation Reifen- und Dienstleistungspreise. Eine Anmeldung zu den Onlinekursen ist über die Verbandswebsite möglich. Für etwaige (Nach-)Fragen dazu wird auf die BRV-Referentin Caroline Rodenhausen als Ansprechpartnerin verwiesen, die per Mail an c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de kontaktiert werden kann oder unter der Telefonnummer 0228/28994-79. cm